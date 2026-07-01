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16:20, 1 июля 2026Силовые структуры

Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

В Хабаровске взяли под стражу дальнобойщика за похищение и изнасилование девушек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Хабаровске взяли под стражу дальнобойщика за похищение и изнасилование девушек с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, житель поселка Гатка Хабаровского края угрожал жертвам оружием, похищал их и насиловал. Известно о шести потерпевших, среди них есть несовершеннолетние. Предполагается, что их может быть больше.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил дворника к 20 годам за расправу над изнасилованной юной россиянкой.

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