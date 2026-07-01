Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

В Хабаровске взяли под стражу дальнобойщика за похищение и изнасилование девушек

В Хабаровске взяли под стражу дальнобойщика за похищение и изнасилование девушек с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, житель поселка Гатка Хабаровского края угрожал жертвам оружием, похищал их и насиловал. Известно о шести потерпевших, среди них есть несовершеннолетние. Предполагается, что их может быть больше.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил дворника к 20 годам за расправу над изнасилованной юной россиянкой.