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Силовые структуры
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13:21, 1 июля 2026Силовые структуры

Дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой

В Москве суд приговорил мужчину к 20 годам за убийство девочки в 1999 году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил 73-летнего уроженца Тамбовской области к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование девятилетней девочки и расправу над ней в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следствие и суд установили, что 24 января 1999 года дворник заставил девочку пойти с ним подвал жилого дома, где изнасиловал. После этого он отвел ее в заброшенный дом и расправился там с ней.

Мужчину признали виновным в преступлении по пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием») УК РФ. Он дал признательные показания.

Наказание ему назначили по совокупности приговоров — ранее мужчина был осужден за расправу.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела «банды Диспетчера». Среди ее жертв — знакомый Билла Гейтса.

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