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13:05, 1 июля 2026Силовые структуры

«Банда Диспетчера» ответит за расправу над знакомым Билла Гейтса в России

СК завершил расследование дела банды Диспетчера
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следствие завершило расследование дела «банды Диспетчера», связанной с ореховской ОПГ. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, в деле насчитывается пять эпизодов, один из которых связан со знакомым основателя Microsoft Биллом Гейтсом — главой одной из крупнейших российских компьютерных компаний «Вист» Михаилом Постниковым. Его нашли 27 декабря 1999 года с огнестрельным ранением во дворе жилого дома в Москве.

Также жертвами «банды Диспетчера» называют криминальных авторитетов Николая Ветошкина и Александра Корепанова. По последнему преступники открыли огонь у дома на глазах у 15-летнего сына.

Фигурантами уголовного дела стали помощник председателя Союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин по прозвищу Моник и его предполагаемый подручный Олег Мальцев, а также еще пять человек, которых следствие называет исполнителями. Большинство из них вину не признают.

Ранее сообщалось, что на Урале участник ОПГ «Пузиковские» был отправлен в СИЗО за нарушение домашнего ареста.

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