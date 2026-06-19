Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 19 июня 2026Силовые структуры

Участник ОПГ «Пузиковские» решил обмануть суд липовыми поручениями МВД

На Урале участник ОПГ «Пузиковские» отправлен в СИЗО за нарушение домашнего ареста
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

На Урале активный участник организованной преступпной группировки (ОПГ) «Пузиковские» Сергей Вербовский решил обмануть суд липовыми поручениями МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, его обвиняют в создании группировки, члены которой за деньги помогали тысячам мигрантов незаконно оставаться в России. Он находился под домашним арестом, но 18 июля суд ужесточил ему меру пресечения и перевел в СИЗО из-за того, что он нарушал домашний арест.

На заседании Вербовский объяснил, что делал это якобы по поручениям высокопоставленных сотрудников МВД и назвал несколько фамилий, но позже от своих слов он отказался.

Ранее сообщалось, что в Архангельске областной суд приговорил двух членов организованной преступной группы (ОПГ) к 17 и 22 годам лишения свободы. Они в течение десяти лет находились в международном розыске, а один из них при задержании расправился с сотрудником Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    Национализированную компанию продали почти в два раза дешевле планов

    Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

    Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

    В России порассуждали о сроках нанесения «отрезвляющих ударов» по Европе

    Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok