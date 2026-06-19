Участник ОПГ «Пузиковские» решил обмануть суд липовыми поручениями МВД

На Урале участник ОПГ «Пузиковские» отправлен в СИЗО за нарушение домашнего ареста

На Урале активный участник организованной преступпной группировки (ОПГ) «Пузиковские» Сергей Вербовский решил обмануть суд липовыми поручениями МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, его обвиняют в создании группировки, члены которой за деньги помогали тысячам мигрантов незаконно оставаться в России. Он находился под домашним арестом, но 18 июля суд ужесточил ему меру пресечения и перевел в СИЗО из-за того, что он нарушал домашний арест.

На заседании Вербовский объяснил, что делал это якобы по поручениям высокопоставленных сотрудников МВД и назвал несколько фамилий, но позже от своих слов он отказался.

Ранее сообщалось, что в Архангельске областной суд приговорил двух членов организованной преступной группы (ОПГ) к 17 и 22 годам лишения свободы. Они в течение десяти лет находились в международном розыске, а один из них при задержании расправился с сотрудником Росгвардии.