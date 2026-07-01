Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 1 июля 2026Россия

В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

Журавлев поблагодарил генсека НАТО Рютте после слов о бессоннице из-за России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Журавлев поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте после его слов о бессоннице из-за России. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. Глава альянса в очередной раз назвал Москву «долгосрочной угрозой».

В свою очередь Журавлев заявил, что длительная бессонница ведет к галлюцинациям, а также последующей мучительной смерти.

«И если постоянные мысли о России приведут именно к такому результату, я только рад, если Рютте будет чаще о нас думать. С этой точки зрения, совершенно все равно, положительна ли его оценка или отрицательна. Разрушать Североатлантический альянс будем и таким интересным способом. Хорошо, что генсек сам его подсказал», — заключил он.

1 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Рютте следует принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не приводило к нестабильности в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

    Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

    В Банке России не заметили роста производительности труда

    Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

    В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

    Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    В России выставлен на продажу очень дорогой подозрительный Land Cruiser

    Известный юморист затосковал по выступлениям в Comedy Club и КВН

    В России вуз впервые отменил дипломные работы из-за использования ИИ

    В России прокомментировали подготовку НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok