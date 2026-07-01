Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 1 июля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

Депутат Колесник посоветовал потерявшему сон генсеку НАТО Рютте принять успокоительное
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следует принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не приводило к нестабильности в мире, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Рютте ранее признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. Глава альянса также в очередной раз назвал Москву «долгосрочной угрозой».

«Я бы ему вообще пожелал успокаивающих попить, там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности. Если бы это тревожился какой-то рядовой обыватель, это еще полбеды. Но когда это генеральный секретарь НАТО делает, это может привести к не очень хорошим последствиям для стабильности в мире, в том числе повлиять на жизнь людей. Так что он бы угомонился», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что на должности генсека НАТО должен находиться человек с крепкой психикой и аналитическими возможностями, который способен предвидеть хотя бы на два шага вперед, чтобы его действия, связанные с невропатическим состоянием, не приводили к колоссальным жертвам.

Ранее Рютте поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. По словам генсека НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано доказательство обмана России Америкой

    Маленькая девочка пережила укус гремучей змеи за несколько дней до свадьбы тети

    Участники СВО под обстрелами выносили с поля боя потерявшего сознание офицера

    В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

    Дворника посадили на 20 лет за расправу над изнасилованной юной россиянкой

    Желание Чехии наказать Зеленского объяснили

    На звезду реалити-шоу напала собака и укусила ее до кости

    Дачников попросили не пить воду из бочки на участке

    Бывшего главаря ОПГ «Центровые» захотели вернуть с передовой под суд

    Российская «Молния» атаковала цель без пилота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok