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16:14, 1 июля 2026Мир

Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

Трамп: Переговоры о денуклеаризации Ирана продвигаются позитивно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности возобновления боевых действий против Ирана, заявил, что переговоры о денуклеаризации Исламской Республики продвигаются позитивно. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они (переговоры — прим. «Ленты.ру») продвигаются хорошо. Я думаю, у нас будет денуклеаризация Ирана, очень просто», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможных ударах по Ирану в случае недовольства Вашингтона прогрессом на переговорах.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что чиновники администрации Трампа проинформировали его о возможных вариантах возобновления полномасштабной войны против Ирана. Как утверждается, президент США отказался от новых ударов, отметив, что они могут сорвать дипломатические усилия и снизить шансы Вашингтона ликвидировать иранскую ядерную программу.

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