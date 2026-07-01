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16:22, 1 июля 2026Культура

Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

112: Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского было найдено в реке Оке
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Бригада»

В реке Оке было найдено тело, предположительно, актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, в реке было найдено тело 62-летнего мужчины. На данный момент подтверждения информации от кого-либо из близких или родственников актера нет.

Известно, что артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но в какой-то момент пропал из виду. Об исчезновении Александра сообщила его супруга Лилия. К поискам были подключены волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, что Александр Высоковский пропал без вести в Подмосковье. Его супруга Лилия рассказывала, что средств для поисков на воде у них нет, и призвала местных рыбаков помочь.

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