Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

112: Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского было найдено в реке Оке

В реке Оке было найдено тело, предположительно, актера Александра Высоковского. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, в реке было найдено тело 62-летнего мужчины. На данный момент подтверждения информации от кого-либо из близких или родственников актера нет.

Известно, что артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но в какой-то момент пропал из виду. Об исчезновении Александра сообщила его супруга Лилия. К поискам были подключены волонтеры «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, что Александр Высоковский пропал без вести в Подмосковье. Его супруга Лилия рассказывала, что средств для поисков на воде у них нет, и призвала местных рыбаков помочь.