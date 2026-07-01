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15:49, 1 июля 2026Культура

Звезда «Бригады» и «Бумера» пропал без вести

Звезда «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский пропал без вести в Подмосковье
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Кодекс чести-3»

Актер Александр Высоковский, известный по ролям в культовых «Бригаде» и «Бумере», пропал без вести. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на супругу артиста.

Известно, что накануне 62-летний мужчина вместе с сыном отправился на рыбалку на берег Оки. В какой-то момент Александр пропал из виду. Поиски родных не увенчались успехом, поэтому семья обратилась за помощью в органы правопорядка. Позже к ним присоединились отряды «ЛизаАлерт».

«Вчера в районе Пущинской косы пропал мой муж Александр Высоковский. Пошел дальше по косе и не вернулся. Течение очень сильное. На воде не ищут, средств нет. Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты», — рассказала жена артиста Лилия.

Ранее пропал тяжелобольной актер «Тихого Дона» Тихон Котрелев. По информации источника, артист страдает от «смертельного осложнения» панкреатита — панкреонекроза.

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