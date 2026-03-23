Пропал тяжелобольной актер «Тихого Дона» Тихон Котрелев

Звезда сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев перестал выходить на связь с родными

Актер Тихон Котрелев, известный по съемкам в различных сериалах, три дня не выходил на связь с родными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артист страдает от «смертельного осложнения» панкреатита — панкреонекроз. В частности, о пропаже Тихона заявила его сестра. По ее словам, он заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

Котрелев запомнился зрителям прежде всего по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «Маргарита Назарова». Сейчас ему 49 лет.

Ранее жена актера Марийского театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Мамаева, известного по роли в фильме «Бумер», сообщила, что ее супруг нашелся. Он пропал после неудачного выступления в одном из столичных театров.