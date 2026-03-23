Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
16:13, 23 марта 2026

Пропал тяжелобольной актер «Тихого Дона» Тихон Котрелев

Звезда сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев перестал выходить на связь с родными
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Маргарита Назарова»

Актер Тихон Котрелев, известный по съемкам в различных сериалах, три дня не выходил на связь с родными. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артист страдает от «смертельного осложнения» панкреатита — панкреонекроз. В частности, о пропаже Тихона заявила его сестра. По ее словам, он заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

Котрелев запомнился зрителям прежде всего по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «Маргарита Назарова». Сейчас ему 49 лет.

Ранее жена актера Марийского театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергея Мамаева, известного по роли в фильме «Бумер», сообщила, что ее супруг нашелся. Он пропал после неудачного выступления в одном из столичных театров.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Азербайджан счел неуместным упоминание Алиева-старшего в речи Захаровой о Пашиняне

    Россиянку похитили из-за конфликта с ее сожителем

    Поездки в Дубай подешевели для россиян до 40 процентов

    Пропал тяжелобольной актер «Тихого Дона» Тихон Котрелев

    Трамп раскрыл ожидания от переговоров США и Ирана

    Путин созвонился с лидером одной из постсоветских стран

    Трампа уличили во лжи после одного заявления об Иране

    Решение США отложить удары по иранской энергетике объяснили

    Россиян предостерегли от частой смены работы

    Все новости
