Стала известна судьба пропавшей в Москве звезды «Бумера»

Актер Марийского театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергей Мамаев, известный по роли в фильме «Бумер», нашелся. Об этом в интервью РИА Новости сообщила супруга артиста Анджела.
Женщина сообщила журналистам, что Мамаев пропал после неудачного выступления в одном из столичных театров. Были даже привлечены сотрудники полиции. По ее словам, актера удалось найти.
«Все нормально, нашелся», — сообщила она, отказавшись делиться подробностями исчезновения Сергея.
Народный артист Республики Марий Эл прибыл в Москву вместе с труппой Марийского ТЮЗа. Сообщалось, что артист якобы появился на спектакле в нетрезвом состоянии, после чего исчез.
