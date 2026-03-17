15:49, 17 марта 2026Культура

Стала известна судьба пропавшей в Москве звезды «Бумера»

Жена пропавшего в Москве актера «Бумера» Сергея Мамаева заявила, что он нашелся
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «В лесах и на горах»

Актер Марийского театра юного зрителя (ТЮЗ) Сергей Мамаев, известный по роли в фильме «Бумер», нашелся. Об этом в интервью РИА Новости сообщила супруга артиста Анджела.

Женщина сообщила журналистам, что Мамаев пропал после неудачного выступления в одном из столичных театров. Были даже привлечены сотрудники полиции. По ее словам, актера удалось найти.

«Все нормально, нашелся», — сообщила она, отказавшись делиться подробностями исчезновения Сергея.

Народный артист Республики Марий Эл прибыл в Москву вместе с труппой Марийского ТЮЗа. Сообщалось, что артист якобы появился на спектакле в нетрезвом состоянии, после чего исчез.

Ранее другая звезда культового фильма обвинил российское кино в кумовстве. Алексей Филимонов сообщил, что написал два сценария, которые остались нереализованными из-за отсутствия нужных знакомств.

