Звезда «Бумера» обвинил российское кино в кумовстве

Алексей Филимонов заявил, что его сценарии ушли в стол из-за кумовства в кино

Актер Алексей Филимонов, известный по ролям в проектах «Бумер. Фильм второй» и «Вертинский» пожаловался на кумовство в киноиндустрии. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

В разговоре с журналистами по случаю 45-летия Филимонов сообщил, что написал два сценария, которые остались нереализованными из-за отсутствия нужных знакомств.

«Индустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди или их знакомые. Все зависит не от таланта и личных желаний, а от связей. Поэтому довольствуюсь малым: есть работа — хорошо, нет — неплохо», — заявил он.

В 2014 году Филимонов получил приз фестиваля «Кинотавр» за роль в картине «Еще один год». Всего артист снялся более чем в 55 фильмах и сериалах.

Ранее стало известно, что режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский были исключены из совета по развитию кинематографии. Об этом стало известно из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.