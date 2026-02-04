Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:04, 4 февраля 2026Культура

Звезда «Бумера» обвинил российское кино в кумовстве

Алексей Филимонов заявил, что его сценарии ушли в стол из-за кумовства в кино
Андрей Шеньшаков

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актер Алексей Филимонов, известный по ролям в проектах «Бумер. Фильм второй» и «Вертинский» пожаловался на кумовство в киноиндустрии. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

В разговоре с журналистами по случаю 45-летия Филимонов сообщил, что написал два сценария, которые остались нереализованными из-за отсутствия нужных знакомств.

«Индустрия устроена так, что финансирование получают одни и те же люди или их знакомые. Все зависит не от таланта и личных желаний, а от связей. Поэтому довольствуюсь малым: есть работа — хорошо, нет — неплохо», — заявил он.

В 2014 году Филимонов получил приз фестиваля «Кинотавр» за роль в картине «Еще один год». Всего артист снялся более чем в 55 фильмах и сериалах.

Ранее стало известно, что режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский были исключены из совета по развитию кинематографии. Об этом стало известно из распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok