Мишустин исключил несколько человек из состава совета по развитию кинематографии

Режиссеры Сокуров и Тодоровский исключены из совета по развитию кинематографии

Из правительственного совета по развитию отечественной кинематографии исключены режиссеры Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и бывший советник президента по культуре Владимир Толстой. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», — сообщается в материале.

Уточняется, что в обновленный состав совета вошли гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, генеральный директор «Окко» Гавриил Гордеев, глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов и другие.

Ранее стало известно, что Алексей Горбунов, Ингеборга Дапкунайте, Александр Роднянский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), Елена Кучеренко, Аркадий Коган, Ульяна Шилкина и Анастасия Павлович выведены из Союза кинематографистов РФ за многолетнюю неуплату членских взносов.