Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:43, 30 января 2026Культура

Семь деятелей кино исключены из Союза кинематографистов России

Семь деятелей кино исключены из Союза кинематографистов РФ за неуплату взносов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Grusho Anna / Shutterstock / Fotodom

Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам XII съезда организации.

В документе говорится об исключении Алексея Горбунова, Ингеборги Дапкунайте, Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом). Также в список вошли актриса Елена Кучеренко, режиссер Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

Известный советский режиссер Геральд Бежанов, который снял классические комедии «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?», ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Народный артист РСФСР, президент Гильдии актеров Союза кинематографистов Сергей Никоненко прокомментировал желание молодых российских актеров построить карьеру на Западе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok