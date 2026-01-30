Семь деятелей кино исключены из Союза кинематографистов России

Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. Об этом говорится в постановлении по итогам XII съезда организации.

В документе говорится об исключении Алексея Горбунова, Ингеборги Дапкунайте, Александра Роднянского (признан в РФ иностранным агентом). Также в список вошли актриса Елена Кучеренко, режиссер Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

