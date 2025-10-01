Никоненко назвал главное условие для карьеры российских актеров на Западе

Сергей Никоненко заявил, что актеры должны продвигать любовь к русской культуре

Народный артист РСФСР, президент Гильдии актеров Союза кинематографистов Сергей Никоненко прокомментировал желание молодых российских актеров построить карьеру на Западе. Его слова приводит «Абзац».

«Я считаю важным для актера утверждение в своем творчестве любви к Родине и женщине. Он должен продвигать любовь к русской культуре», — подчеркнул Никоненко. По его словам, актеры, продвигающие любовь к Родине за границей, «работают на передовой».

Народный артист добавил, что не стоит даже произносить имена тех его коллег, которые позволяют себе критиковать Россию. Таких актеров он назвал духовно падшими.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о карьере российского актера Юры Борисова в Голливуде. Он отметил, что не понимает желания своего коллеги добиться успеха в США. Артист заявил, что сниматься в хорошем кино и стремиться к славе можно и на Родине.