Басилашвили раскритиковал решение Юры Борисова строить карьеру в США

Басилашвили возмутился, что актер Юра Борисов оставил Россию ради славы в США

Народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о карьере российского актера Юры Борисова в Голливуде. Его цитирует KP.RU.

После успеха фильма «Анора» и номинации на премию «Оскар» Борисов подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством United Talent Agency. По словам Басилашвили, он не понимает желания своего коллеги добиться успеха в США. Артист заявил, что сниматься в хорошем кино и стремиться к славе можно и на Родине.

«Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России», — подчеркнул Басилашвили.

Ранее Басилашвили предложил депутатам запретить роман русского писателя Льва Толстого «Война и мир». Актер отреагировал на новости о том, что в России заявили об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за экстремизм. Так, Басилашвили с иронией отметил, что прежде всего он бы запретил «Войну и мир» из-за мата и измен.