Басилашвили предложил депутатам запретить «Войну и мир»

Актер Олег Басилашвили предложил запретить «Войну и мир» из-за мата и измен

Народный артист СССР Олег Басилашвили предложил депутатам запретить роман русского писателя Льва Толстого «Война и мир». Соответствующее интервью публикует «КП».

91-летний актер отреагировал на новости о том, что в России заявили об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за экстремизм. Так, с иронией Басилашвили отметил, что прежде всего он бы запретил «Войну и мир».

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», — пошутил собеседник издания.

Ранее Басилашвили высказался о создании ремейков. По мнению актера, мода на создание ремейков появилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день.