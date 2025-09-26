Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело»

Актер Олег Басилашвили назвал создание ремейков последним делом

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что мода на создание ремейков зародилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день. Его цитирует KP.RU.

«Ведь легче всего взять старую картину и сделать пародию на нее или пересказать события в ней под другим углом. Это легкий труд, сценарий написан, актеры повторяют знакомые реплики», — сказал актер.

Басилашвили добавил, что посоветовал бы создателям ремейков «сесть за стол, собраться с мыслями и создать свой сценарий с нуля». «[Написать сценарий] о прошлом, будущем, сегодняшних днях и поразить всех своим талантом. При этом никому не подражая, ни над кем не насмехаясь. И, дай Бог, мы все порадуемся их успеху. А ремейки — это последнее дело», — заключил он.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира.