Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:42, 26 сентября 2025Культура

Звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским

Актриса Немоляева назвала ужасным ремейк «Служебного романа» с Зеленским
Ольга Коровина

Кадр: Фильм «Служебный роман. Наше время»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ее цитирует aif.ru.

«Ремейк с Зеленским провалился, это было ужасно. Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала», — раскритиковала Немоляева комедию «Служебный роман. Наше время», вышедшую в 2011 году.

По мнению артистки, не следует снимать новые версии полюбившихся зрителям фильмов. Люди привыкли, что роли исполняют их любимые актеры, и не хотели бы их заменять, подчеркнула Немоляева. Вместо таких знаковых картин, как «Служебный роман», она предложила переснять великие, но не получившие должного внимания ленты.

Ранее Немоляева выступила против создания ремейков советских фильмов. По мнению актрисы, киноленты следует «оставить в покое».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости