Звезда «Служебного романа» раскритиковала ремейк фильма с Зеленским

Актриса Немоляева назвала ужасным ремейк «Служебного романа» с Зеленским

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ее цитирует aif.ru.

«Ремейк с Зеленским провалился, это было ужасно. Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала», — раскритиковала Немоляева комедию «Служебный роман. Наше время», вышедшую в 2011 году.

По мнению артистки, не следует снимать новые версии полюбившихся зрителям фильмов. Люди привыкли, что роли исполняют их любимые актеры, и не хотели бы их заменять, подчеркнула Немоляева. Вместо таких знаковых картин, как «Служебный роман», она предложила переснять великие, но не получившие должного внимания ленты.

Ранее Немоляева выступила против создания ремейков советских фильмов. По мнению актрисы, киноленты следует «оставить в покое».

