Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

Немоляева назвала создание ремейков советских фильмов неблагодарным занятием
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выступила против создания ремейков советских фильмов. Ее цитирует «Абзац».

По мнению актрисы, киноленты следует «оставить в покое». Она раскритиковала фильм-пародию «Невероятные приключения Шурика», в которой присутствуют моменты из «Служебного романа».

«"Служебный роман" — знаковый фильм. Актеры живы, реплики персонажей все помнят наизусть. Это неблагодарное занятие. Если режиссеры хотят делать ремейки, следует брать устаревшие фильмы с хорошей идеей, но уже забытые. А те картины, которые помнят, трогать не надо», — заявила Немоляева.

Ранее актер Дмитрий Дюжев, известный по ярким ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме Алексея Балабанова «Жмурки», высказался против создания ремейков.

