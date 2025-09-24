Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

Немоляева назвала создание ремейков советских фильмов неблагодарным занятием

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выступила против создания ремейков советских фильмов. Ее цитирует «Абзац».

По мнению актрисы, киноленты следует «оставить в покое». Она раскритиковала фильм-пародию «Невероятные приключения Шурика», в которой присутствуют моменты из «Служебного романа».

«"Служебный роман" — знаковый фильм. Актеры живы, реплики персонажей все помнят наизусть. Это неблагодарное занятие. Если режиссеры хотят делать ремейки, следует брать устаревшие фильмы с хорошей идеей, но уже забытые. А те картины, которые помнят, трогать не надо», — заявила Немоляева.

Ранее актер Дмитрий Дюжев, известный по ярким ролям в культовом сериале «Бригада» и фильме Алексея Балабанова «Жмурки», высказался против создания ремейков.