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20:18, 10 апреля 2025Культура

Российский актер подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда

Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Юра Борисов, известный зарубежным зрителям по роли в нашумевшем американском фильме «Анора», стал клиентом крупнейшего агентства Голливуда. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, Борисов подписал контракт с United Talent Agency (UTA), которое работало с такими звездами, как Харрисон Форд, Джонни Депп, Тим Бертон, Кристофер Нолан и многими другими деятелями мирового кинематографа.

Сообщается также, что Юра стал первым актером, с которым связался режиссер Шон Бейкер при подготовке к съемкам своего хита, получившего множество наград самых престижных кинофестивалей, включая «Оскар». Сам Борисов был номинирован как «Лучший актер второго плана».

Ранее стало известно, что Юра Борисов заявил об усталости от шумихи вокруг его роли в «Аноре».

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