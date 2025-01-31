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17:18, 31 января 2025Культура

Юра Борисов заявил об усталости от шумихи вокруг его роли в «Аноре»

Юра Борисов признался, что устал от шумихи из-за «Аноры» и номинации на «Оскар»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Юра Борисов, ставший первым российским номинантом на премию «Оскар» за лучшую роль второго плана, признался, что ему непривычна шумиха, которая возникла вокруг его игры в фильме «Анора». Об этом он рассказал в эфире радио-шоу «Поехали!» на «Авторадио».

Борисов сообщил, что сейчас даже не думает о результатах церемонии вручения «Оскара» и просто хочет немного отдохнуть от ажиотажа вокруг него.

«Спасибо всем за поддержку! Пока сложно что-то в моменте почувствовать. Наверное, придет позже. Но я очень рад. Я думаю, что это все какая-то удача, и не особо думаю, что это вообще мое. Как будет, так будет» — заявил Юра.

Ранее стало известно, что кинокритик Кудрявцев оценил шансы Юры Борисова получить «Оскар» как весьма высокие. Некоторые коллеги Борисова, напротив, высказались о фильме «Анора» негативно, посчитав его переоцененным. Например, звезда сериала «Кухня» раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм американского режиссера Шона Бэйкера.

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