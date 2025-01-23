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19:01, 23 января 2025Культура

Юра Борисов поборется за «Оскар». Он стал первым в истории российским актером, получившим номинацию на главную кинопремию

Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар» за роль второго плана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Об этом сообщили в Американской киноакадемии.

Борисов, исполнивший роль Игоря в фильме независимого режиссера Шона Бэйкера, стал первым в истории России актером, номинированным на «Оскар» за роль второго плана. За статуэтку с ним поборются Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец)», Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг, снявшийся в фильме «Ученик. Восхождение Трампа».

Также стало известно, что фильм «Анора», в котором сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова, номинирован на премию «Оскар». Кинолента поборется за статуэтку в шести категориях, в том числе за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

97-я торжественная церемония «Оскара», главной награды в сфере кино, состоится 2 марта (в ночь на 3 марта по московскому времени).

Фото: Daniel Cole / Reuters

Шансы российского актера на получение «Оскара» оценили

Народный артист СССР, именитый дирижер и альтист Юрий Башмет выразил свое отношение к кинопремии «Оскар». По его словам, одна из главных наград в мировом кинематографе сильно политизирована.

Помимо этого, он оценил, насколько велика вероятность победы Борисова в номинации за роль в фильме «Анора». Башмет счел, что шанс есть всегда. Также он отметил, что таким образом Американская киноакадемия «может сделать вид, что якобы политика их не касается».

Также режиссер и продюсер Алексей Учитель высказался о шансах Борисова победить на престижной церемонии. Он указал, что российским актерам не стоит отказываться от участия в кинопремии «Оскар». Постановщик высоко оценил шансы Борисова на «Оскар». «Юра очень талантливый актер. (…) И это только в плюс нам всем. Конечно, отказываться не стоит», — заявил Учитель.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Юра Борисов стал «новым лысым королем» на Западе

Фильм «Анора» рассказывает о молодой секс-работнице по имени Анора, которая неожиданно становится женой сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы разорвать этот союз.

Ленте предсказывали номинацию на «Оскар» после того, как она победила на Каннском фестивале. Тогда же Борисов был номинирован на все самые престижные награды западных критиков, а эксперты заявили, что он может стать открытием для Американской киноакадемии.

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Как стало известно, теперь гонорар Борисова взлетел вдвое за один съемочный день. Он уже снялся в модной фотосессии для газеты Los Angeles Times.

Российский актер восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем» в соцсетях. Помимо этого, западные СМИ назвали Борисова «новым Тимоти Шаламе».

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