Известный режиссер оценил шансы Борисова на «Оскаре»

Алексей Учитель высоко оценил шансы Юры Борисова получить номинацию на «Оскар»

Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил, что российским актерам не стоит отказываться от участия в кинопремии «Оскар». Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

Постановщик высоко оценил шансы Юры Борисова получить номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского независимого режиссера Шона Бэйкера.

«Оценил бы его шансы как высокие, Юра очень талантливый актер. Должен получить номинацию, давайте держать кулаки. Это только в плюс нам всем. Конечно, отказываться не стоит», — заявил Учитель.

Ранее стало известно, что Юра Борисов за роль молчаливого Игоря в нашумевшей картине получил номинацию на другую престижную награду, которую считают «предвестником» номинации на «Оскар».