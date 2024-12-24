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20:56, 24 декабря 2024Культура

Известный режиссер оценил шансы Борисова на «Оскаре»

Алексей Учитель высоко оценил шансы Юры Борисова получить номинацию на «Оскар»
Андрей Шеньшаков
Алексей Учитель

Алексей Учитель. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Режиссер и продюсер Алексей Учитель заявил, что российским актерам не стоит отказываться от участия в кинопремии «Оскар». Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

Постановщик высоко оценил шансы Юры Борисова получить номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Анора» американского независимого режиссера Шона Бэйкера.

«Оценил бы его шансы как высокие, Юра очень талантливый актер. Должен получить номинацию, давайте держать кулаки. Это только в плюс нам всем. Конечно, отказываться не стоит», — заявил Учитель.

Ранее стало известно, что Юра Борисов за роль молчаливого Игоря в нашумевшей картине получил номинацию на другую престижную награду, которую считают «предвестником» номинации на «Оскар».

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