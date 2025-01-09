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16:55, 9 января 2025Ценности

Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Российский актер Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем» в соцсетях. Посты опубликованы в X (бывший Twitter).

Борисов прославился за рубежом после успеха фильма «Анора», в которой он сыграл одну из ролей. В последний раз он привлек внимание общественности после появления на кинопремии «Золотой глобус», где он претендовал на звание «лучшего актера второго плана». Знаменитость вышел на ковровую дорожку в темном смокинге и белой рубашке.

Зрители принялись массово оценивать выход актера в свет в многочисленных публикациях в соцсети. «Юра — русский лысый Юэн Макгрегор. Люблю его», «Наш новый лысый король», «Нам нужна номинация "лучший лысый актер" на "Золотом глобусе"», «Красавчик», «Следующий лысый злодей Бонда», — высказывались поклонники.

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Борисов был номинирован на «Золотой глобус», однако премия в его категории досталась Кирану Калкину, сыгравшему в комедии «Настоящая боль». Конкурентами российского актера в этой номинации стали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

В декабре картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire. В составлении рейтинга принимали участие 177 авторитетных критиков.

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