Шанс на победу российского актера на «Оскаре» оценили

Дирижер Юрий Башмет заявил, что российский актер может выиграть премию «Оскар»

Народный артист СССР, именитый дирижер и альтист Юрий Башмет выразил свое отношение к кинопремии «Оскар». Его слова приводит ТАСС.

По словам Башмета, одна из главных наград в мировом кинематографе сильно политизирована, однако у российских актеров есть шанс на победу.

«Эта награда очень политизирована, но они как раз таким образом могут сделать вид, что якобы политика их не касается», — заявил музыкант.

Ранее стало известно, что победившему в Каннах фильму «Анора» с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар». Одна из главных звезд картины Юра Борисов был номинирован на все самые престижные награды западных критиков, а эксперты считают, что он может стать открытием для американской Академии киноискусства.