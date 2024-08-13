Победившему в Каннах фильму с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар»

Фильм «Анора» вошел в список потенциальных претендентов на премию «Оскар»

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров вошел в список потенциальных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Список появился на сайте Gold Derby, который публикует прогнозы от экспертов ведущих развлекательных изданий.

Картина расположилась на пятом месте рейтинга. Главным претендентом на победу стала драма «Синг-Синг» Грега Куидара. На втором месте разместилась работа Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая», на третьем — «Блиц» Стива Маккуина.

Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.