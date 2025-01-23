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22:40, 23 января 2025Культура

Шансы Юры Борисова получить «Оскар» оценили

Кинокритик Кудрявцев: Шансы Юры Борисова получить «Оскар» весьма высоки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: CAP / TFS / Global Look Press

Шансы получить премию «Оскар» за роль второго плана у российского актера Юры Борисова весьма высоки. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, эксперт российского кинорынка Иван Кудрявцев.

Он отметил, что букмекерские конторы на данный момент оценивают как наиболее высокие шансы американского актера Кирана Калкина за «Настоящую боль». Однако, подчеркнул эксперт, по его личному прогнозу победа будет у Борисова. «Впрочем, даже номинация — огромное достижение», — добавил Кудрявцев.

Кинокритик Егор Москвитин указал на важность номинации Борисова как на знак для молодых российских кинематографистов, что они могут добиться успеха в международных проектах за талант. По его мнению, в отличие от премии «Золотой глобус», где Борисова обошел Калкин, на «Оскаре» у российского артиста шансы на победу выше.

Ранее Юра Борисов рассказал, как узнал о своем выдвижении на кинопремию «Оскар». По его словам, он до сих пор не может осознать факт выдвижения на премию.

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