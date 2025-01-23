Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:24, 23 января 2025Культура

Юра Борисов рассказал о реакции жены на его выдвижение на «Оскар»

Юра Борисов рассказал, что до сих пор не может осознать выдвижение на «Оскар»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Юра Борисов рассказал, как узнал о своем выдвижении на кинопремию «Оскар». Об этом пишет Variety.

По словам артиста, он в тот момент был с семьей в машине. «Было забавно, потому что мою номинацию объявили первой, моя фамилия в списке тоже была первой, а моя жена начала кричать и плакать. Из-за ее эмоций я больше никаких имен не услышал», — сказал он.

Борисов признался, что до сих пор не может осознать произошедшее и не способен описать свои чувства.

Ранее стало известно, что Юра Борисов получил номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора». Он воплотил на экране роль молчаливого, но вдумчивого русского парня Игоря. Также лента поборется за самую престижную награду в мире кинематографа еще в пяти категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Церемония вручения главной кинонаграды планеты состоится в ночь на 3 марта 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Война немедленно закончится». Зачем Трамп призвал обрушить цены на нефть?

      Стало известно об окружении ВСУ под Великой Новоселкой

      Сын Роналду оформил пента-трик

      В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы

      Медведев назвал цель ударов Украины по России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в облегающей кофте

      В Госдуме поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

      Американская журналистка пообещала доказать трансгендерность жены Макрона

      Юра Борисов рассказал о реакции жены на его выдвижение на «Оскар»

      Журналист указал на ошибку Трампа в словах о войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше