Юра Борисов рассказал о реакции жены на его выдвижение на «Оскар»

Юра Борисов рассказал, что до сих пор не может осознать выдвижение на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов рассказал, как узнал о своем выдвижении на кинопремию «Оскар». Об этом пишет Variety.

По словам артиста, он в тот момент был с семьей в машине. «Было забавно, потому что мою номинацию объявили первой, моя фамилия в списке тоже была первой, а моя жена начала кричать и плакать. Из-за ее эмоций я больше никаких имен не услышал», — сказал он.

Борисов признался, что до сих пор не может осознать произошедшее и не способен описать свои чувства.

Ранее стало известно, что Юра Борисов получил номинацию на премию Американской киноакадемии «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора». Он воплотил на экране роль молчаливого, но вдумчивого русского парня Игоря. Также лента поборется за самую престижную награду в мире кинематографа еще в пяти категориях: «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Церемония вручения главной кинонаграды планеты состоится в ночь на 3 марта 2025 года.