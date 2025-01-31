Звезда сериала «Кухня» раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм «Анора»

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина раскритиковала фильм «Анора»

Актриса Ольга Кузьмина, известная по роли в российском сериале «Кухня», раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм «Анора» с Юрой Борисовым. Своим мнением она поделилась с подписчиками в личном Telegram-канале.

После просмотра картины артистка удивилась количеству ее номинаций на самую престижную премию в мире кино. Кузьмина выразила сомнения в том, что «Анору» можно назвать лучшим фильмом года.

«Фильм хороший, отсылка к классической "Красотке". Но что в нем особенного? Юра Борисов сыграл профессионально, но я не понимаю, почему эта маленькая, не до конца раскрытая роль получила номинацию», — заявила актриса.

При этом Ольга уточнила, что никогда не хотела получить «Оскар», поскольку считала это невозможным, однако заинтересовалась премией, услышав о номинации Борисова. По словам Кузьминой, после просмотра «Аноры» она задумалась, зачем ей это нужно.

«Может, лучше, чтобы зрители любили тебя за роли в сериалах, чем за что-то непонятное, но с номинацией на «Оскар»?» — спросила артистка у подписчиков.

Ранее российский актер Юра Борисов поделился эмоциями от встречи с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Артист назвал ее своей давней знакомой и заявил, что в этой истории нет ничего примечательного.