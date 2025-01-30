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15:01, 30 января 2025Культура

Юра Борисов поделился эмоциями от встречи с Анджелиной Джоли

Актер Юра Борисов заявил, что во встрече с Джоли нет ничего примечательного
Ольга Коровина

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Российский актер Юра Борисов прокомментировал знакомство с актрисой Анджелиной Джоли. Своими эмоциями он поделился в эфире радиостанции ENERGY.

В октябре 2024 года Джоли пообщалась с Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто. В январе 2025-го произошла их новая встреча на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Увидев Юру в компании коллег по фильму «Анора», актриса подошла к нему, чтобы поздороваться.

«Мы с ней очень давно знакомы, примерно лет 15. Моя давняя знакомая, что тут еще сказать. Мы не могли не поздороваться, потому что не виделись очень долго, целый месяц», — пошутил российский номинант на премию «Оскар». По словам артиста, в этой истории нет ничего примечательного, поэтому рассказать о встрече с актрисой ему больше нечего.

На вопрос о том, открылась ли для Борисова дверь к главным ролям в Голливуде, актер ответил, что не думает о подобных вещах.
«По-моему, это все просто удача. Не считаю, что это мое. Как будет, так и будет», — заявил он.

Ранее стала известна многомиллионная стоимость билетов на предстоящую церемонию вручения премии «Оскар». При этом сообщалось, что даже за высокую сумму за билетами выстроилась очередь.

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