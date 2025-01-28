Раскрыта многомиллионная стоимость билетов на премию «Оскар»

«Звездач»: Цена билета на предстоящую премию «Оскар» составит 100 тысяч долларов

Раскрыта многомиллионная стоимость билетов на предстоящую церемонию вручения премии «Оскар». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, цена за место на балконе составила 100 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей). При этом отмечается, что даже за такую высокую сумму за билетами выстроилась очередь.

«Ресейлер обещает не только посещение премии, но и "постарается согласовать" мировой модный бренд, который предоставит платье или костюм и аксессуары. Перелет, питание и проживание в стоимость не входят», — говорится в публикации.

Ранее в январе Юра Борисов восхитил иностранцев и прослыл «новым лысым королем». Он привлек внимание общественности после появления на кинопремии «Золотой глобус», где претендовал на звание лучшего актера второго плана. Для данного мероприятия актер надел темный смокинг и белую рубашку.