Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

Известный советский режиссер Геральд Бежанов ушел из жизни в возрасте 85 лет

Известный советский режиссер Геральд Бежанов, который снял классические комедии «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Постановщик снял несколько знаковых картин, среди которых также фильмы «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Крик в ночи» и другие. Кроме того, в 1970-1980 годах Бежанов принял участие в съемках в качестве актера. В частности, сыграл в эпизоде «Самой обаятельной» персонажа с репликой «Вы не скажете, сколько время?».

Ранее стало известно, что советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков скончался на 93-м году жизни.