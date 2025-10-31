Культура
Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

Известный советский режиссер Геральд Бежанов ушел из жизни в возрасте 85 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Тайны советского кино»

Известный советский режиссер Геральд Бежанов, который снял классические комедии «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?», ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Постановщик снял несколько знаковых картин, среди которых также фильмы «Витя Глушаков — друг апачей», «Срочный вызов», «Крик в ночи» и другие. Кроме того, в 1970-1980 годах Бежанов принял участие в съемках в качестве актера. В частности, сыграл в эпизоде «Самой обаятельной» персонажа с репликой «Вы не скажете, сколько время?».

Ранее стало известно, что советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков скончался на 93-м году жизни.

