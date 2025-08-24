Умер режиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет скончался кинорежиссер и сценарист Валерий Усков

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги», — рассказали в Союзе. Причины смерти, а также дата и время прощания с Усковым не сообщаются. Российские кинематографисты выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он работал редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, в 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Совместно с троюродным братом Владимиром Краснопольским Валерий Усков снял телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса» и другие кинопроизведения. В 1979 год Усков стал лауретом Государственной премии СССР, в 1983 году ему присвоили звание Народного артиста РСФСР.

