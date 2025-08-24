Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:52, 24 августа 2025Культура

Умер режиссер Валерий Усков

В возрасте 92 лет скончался кинорежиссер и сценарист Валерий Усков
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Валерий Усков скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги», — рассказали в Союзе. Причины смерти, а также дата и время прощания с Усковым не сообщаются. Российские кинематографисты выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он работал редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, в 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Совместно с троюродным братом Владимиром Краснопольским Валерий Усков снял телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса» и другие кинопроизведения. В 1979 год Усков стал лауретом Государственной премии СССР, в 1983 году ему присвоили звание Народного артиста РСФСР.

24 августа стало известно о смерти бывшего ведущего программы «Вести» Юрия Ростова. Ростов скончался в США, куда переехал из России в конце 1990-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс назвал два главных вопроса для урегулирования на Украине

    Появилась информация о состоянии остающихся на Украине курян

    Умер режиссер Валерий Усков

    После нападения с ножом на возлюбленного россиянка получила предложение выйти за него

    Змею длиной 3,6 метра поймали посреди улицы

    В США умер экс-ведущий программы «Вести»

    В Великобритании заявили о планах продолжить подготовку украинских военных в 2026 году

    В Германии рассказали о требуемых Киевом гарантиях безопасности

    Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

    Председатель Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости