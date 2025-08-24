Интернет и СМИ
18:32, 24 августа 2025

В США умер экс-ведущий программы «Вести»

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

В США скончался бывший ведущий телевизионной программы «Вести». Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» («АиФ»).

О кончине тележурналиста газете стало известно от продюсера Михаила Дегтяря: «О смерти Ростова рассказали его друзья, которые живут в Америке». Причины смерти, а также время и место похорон Юрия Ростова пока не раскрываются.

Юрий Ростов был одним из первых журналистов «Вестей». Он вел вечернюю программу в одиночку или в паре со Светланой Сорокиной. В 1993 году Ростов стал корреспондентом программы в США. В конце 1990-х годов он покинул Россию и остался в Соединенных Штатах.

В РИА Новости заметили, что самым запоминающимся с участием Ростова стал выпуск от 7 ноября 1991 года. Тогда из-за многочисленных технических проблем ведущий прямо в эфире ругался с режиссером Уваркиным, находившимся за кадром.

Ранее стало известно, что американский актер Джерри Эдлер, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена», скончался в возрасте 96 лет.

