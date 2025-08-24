Умер звезда «Клана Сопрано»

В возрасте 96 лет умер актер Джерри Эдлер из «Клана Сопрано»

Американский актер Джерри Эдлер, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена», скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

О смерти Эдлера рассказали представители его семьи. Причины кончины актер не раскрываются. Джерри Эдлер родился в Нью-Йорке 4 февраля 1929 года.

Отмечается, что Эдлер начал актерскую карьеру лишь в 60-летнем возрасте. Первой его работой оказалась роль в фантастическом сериале о путешествиях во времени «Квантовый скачок». Наиболее известна роль Джерри Эдлера в культовом сериале «Клан Сопрано», где он сыграл близкого друга главного героя Тони Сопрано Хермана Рабкина. Также он знаком телезрителям по роли Говарда Лаймана в телесериале «Хорошая жена».

Последним проектом с участием Эдлера оказался веб-сериал «Ужиться с самим собой», который вышел в 2019 году.

В мае актер Чарли Скейлис, известный ролями в сериалах «Клан Сопрано» и «Прослушка», ушел из жизни в возрасте 84 лет. Последние несколько лет он боролся с болезнью Альцгеймера.