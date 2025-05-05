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13:25, 5 мая 2025Культура

Звезда «Клана Сопрано» умер в результате тяжелой болезни

Актер Чарли Скейлис ушел из жизни в возрасте 84 лет после борьбы с Альцгеймером
Андрей Шеньшаков

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Актер Чарли Скейлис, известный ролями в сериалах «Клан Сопрано» и «Прослушка» ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, Скейлис умер 1 мая в доме престарелых в Пенсильвании. Последние несколько лет от боролся с болезнью Альцгеймера. Известно, что у артиста осталась супруга Анджелина, с которой они прожили в браке 62 года, а также пятеро детей и четверо внуков.

Наиболее известны роли Чарли во втором сезоне сериала «Прослушка» и в пятом сезоне «Клана Сопрано». Помимо этих культовых сериалов актер также снялся в фильмах «12 обезьян» и «Девушка из Джерси».

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян.

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