Умер актер из сериала «Метод»

Ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян

Российский актер и режиссер Артур Кочканян, известный по роли в сериале «Метод», ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщили представители Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

Известно, что актера не стало в воскресенье, 4 мая. Причина смерти Кочканяна не уточняется. В пресс-службе театра добавили, что посвятят памяти артиста показ мюзикла «Труффальдино» в его постановке.

Ранее стало известно, что российская артистка Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни. Актриса на протяжении многих лет играла на сцене Малого театра, на ее счету свыше 50 ролей.