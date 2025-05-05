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10:38, 5 мая 2025Культура

Умер актер из сериала «Метод»

Ушел из жизни актер из сериала «Метод» Артур Кочканян
Ольга Коровина
Артур Кочкаян

Артур Кочкаян. Кадр: Андрей Теребилов / YouTube

Российский актер и режиссер Артур Кочканян, известный по роли в сериале «Метод», ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщили представители Нижегородского Камерного музыкального театра имени Степанова.

Известно, что актера не стало в воскресенье, 4 мая. Причина смерти Кочканяна не уточняется. В пресс-службе театра добавили, что посвятят памяти артиста показ мюзикла «Труффальдино» в его постановке.

Ранее стало известно, что российская артистка Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни. Актриса на протяжении многих лет играла на сцене Малого театра, на ее счету свыше 50 ролей.

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