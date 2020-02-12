Samsung выпустила раскладушку за 120 тысяч рублей

Samsung выпустила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Запись трансляции доступна на YouTube-канале компании.

Устройство имеет складывающийся пополам корпус по типу раскладушки, на внутренней части девайса расположен 6,7-дюймовый гибкий экран Dynamic AMOLED с гибким стеклом. На внешней стороне девайса находится дополнительный дисплей Super AMOLED диагональю 1,06 дюйма, на который в закрытом состоянии выводится справочная информация, либо использовать как видоискатель для селфи на основную камеру.

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Аппарат базируется на чипе Snapdragon 855+ и графическом ускорителе Adreno 640. Раскладушка работает под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2. Galaxy Z Flip имеет восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, на внешней крышке устройства расположена камера с двумя модулями разрешением 12 мегапикселей каждый. На передней панели находится 10-мегапиксельная фронтальная камера.

Galaxy Z Flip получил встроенный аккумулятор емкостью 3300 миллиампер-часов, поддержку функции бесконтактной оплаты, аудиосистему AKG, встроенный в боковую рамку дактилоскопический сенсор.

Продажа стартует 14 февраля по цене 1380 долларов. Стоимость Galaxy Z Flip в России составит 120 тысяч рублей. Он доступен в трех цветах: черный, фиолетовый и золотой.

Складной аппарат впервые был продемонстрирован в рекламе во время церемонии вручения премии «Оскар». Первый девайсом Samsung, имеющим складную конструкцию, был смартфон Galaxy Fold. Устройство было представлено в феврале 2019 года, осенью вышло на российский рынок с рекомендованной ценой 159 990 рублей, но провалилось в продаже.

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