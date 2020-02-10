Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»

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Samsung выпустила рекламу со новым раскладным смартфоном. Безымянный девайс представили во время церемонии вручения премии «Оскар», передает Engadget.

Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков. На видео продемонстрировали устройство, раскрытое под углом 90 градусов. Аппарат имеет два дисплея: основной, складывающийся вертикально, и дополнительный на крышке девайса. В рекламе показано, что с помощью второго дисплея пользователь может увидеть контакт вызывающего его абонента, принять или сбросить вызов.

Samsung не раскрыла название устройства, но уточнила, что его релиз состоится на презентации Unpacked 11 февраля. Ожидается, что на мероприятии также будут представлены смартфоны флагманской линейки Galaxy S20.

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Впервые складной смартфон Samsung появился на видео в начале февраля. Инсайдер раскрыл информацию о состоящем из двух сегментов аппарате, имеющем механизм по типу телефона-раскладушки. По информации источника, девайс получит название Galaxy Z Flip, 6,7-дюймовый основной и 1,06-дюймовый дополнительный экраны, процессор Snapdragon 855+, 8 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру разрешением 12 и 13 мегапикселей.

Первым складным смартфоном корейской компании стал выпущенный в феврале 2019 года Galaxy Fold. Аппарат вышел с 7,3-дюймовым раскладным экраном и стоимостью от 1 980 долларов. Флагман появился в России 25 октября по цене 159 990 рублей, но провалился на отечественном рынке.

10 февраля в Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лучшим фильмом, по версии Американской киноакадемии, стала картина «Паразиты». Также кинолента Пона Джун-Хо получила награду в номинациях за лучший иностранный фильм, оригинальный сценарий и лучшую режиссуру.

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