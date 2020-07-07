Samsung выпустит рекордно дорогой смартфон

Стоимость нового флагмана линейки Samsung Galaxy окажется рекордной. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Издание ссылается на Twitter-инсайдера Ricciolo, который заявил, что смартфоны серии Galaxy Note 20 будут самыми дорогими в истории Samsung. «COVID-19 все еще здесь, вы думаете, что это хорошая идея, Samsung?» — подытожил блогер.

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Журналисты подчеркнули, что первоисточник слива неизвестен, однако, согласно ранним слухам, смартфоны Galaxy Note 20 действительно получат очень высокую цену. По их информации, стоимость аппаратов начнется с 999 долларов. Гаджеты серии Galaxy Note 20 должны быть укомплектованы процессорами Snapdragon 865+ или Exynos 992, в зависимости от региона продаж.

Актуальными флагманами линейки Note являются девайсы Galaxy Note 10 и Note 10+. На старте продаж в России гаджеты были оценены в 77 и 90 тысяч рублей соответственно.

Ранее на российском сайте Samsung обнаружили упоминание неанонсированного флагмана. По версии журналистов, рендеры аппарата попали на официальный ресурс случайно, устройство должно получить название Galaxy Note 20 Ultra. Изображенный на промопостере девайс имеет тройную камеру с набором дополнительных датчиков и поддерживает работу со стилусом. Релиз флагмана должен состояться в конце лета.

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