Samsung случайно раскрыла новый флагман

Samsung выложила на своем сайте изображения еще неанонсированного смартфона. На это обратили внимание пользователи соцсетей и издание The Verge.

Изображение Galaxy Note 20 Ultra с тройной камерой и стилусом заметили на российской версии сайта корейской компании. Картинка с девайсом появилась на промостранице смартфона Galaxy Note 8, вышедшего в 2017 году, и имела статус опубликованной больше недели. Журналисты полагают, что российское представительство Samsung случайно допустило ошибку при размещении рекламных материалов на своем ресурсе.

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Раскрытое устройство изображено с тыльной стороны, оно имеет корпус в цвет бронзы и тройную камеру с дополнительными сенсорами. Также на промопостере можно заметить стилус, работу с которым традиционно поддерживают аппараты серии Note.

По информации The Verge, релиз Galaxy Note 20 Ultra состоится в конце лета. Текущий флагман корейского бренда — Galaxy Note 10 — был представлен в августе 2019 года.

Флагманская линейка Galaxy S20 была презентована в середине февраля. Топовым аппаратом серии стал Galaxy S20 Ultra, который получил 6,9-дюймовый экран, чип Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона), до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре сенсора с ведущим объективом разрешением 108 мегапикселей. Стоимость устройства в России составляет 100 тысяч рублей.

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