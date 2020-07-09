Названы лучшие бюджетные смартфоны

Эксперты Роскачества назвали лучшие недорогие смартфоны. В подборку попали устройства дешевле 20 тысяч рублей, сообщается на сайте организации.

Специалисты отобрали 18 новых телефонов, из которых на основе тестирования составили топ-7. Оптимальными с точки зрения производительности и стоимости были названы Xiaomi Redmi Note 9S c 64 гигабайт памяти, Samsung Galaxy M21 с 64 гигабайт памяти и Realme 6 с накопителем емкостью 128 гигабайт. В список также попали Huawei P40 Lite, Realme C3, Huawei Y6P и Huawei P40 Lite E. Самый дорогой аппарат в подборке — Realme 6 — обошелся в 18 тысяч рублей.

По словам эксперта Елены Суховей, бестселлером среди смартфонов на время карантина стали устройства Xiaomi, которые оказались популярнее гаджетов Samsung, Honor и Apple в 1,7, 2,7 и 7,8 раз соответственно. Суховей отметила модель Huawei P40 Lite, которая была оценена в 16 тысяч рублей, однако по своим характеристикам оказалась очень близка к флагманам.

Согласно опросу Роскачества, карантинные меры повлияли на подход россиян к выбору техники. В частности, 42,6 процента респондентов отложили покупку новых гаджетов на более позднее время, 25 процентов стали выбирать девайсы по наилучшему соотношению цены и качества. При этом рынок смартфонов вырос после снятия карантина на 33 процента, что связано с отложенным спросом, который сформировался во время самоизоляции.

Специалисты организации заявили, что средняя стоимость купленных этой весной смартфонов составила 18 274 рубля, что на 23 процента ниже, чем за аналогичный период 2019 года. В отчете говорится, что стоимость девайсов, вероятно, увеличится на 10-15 процентов к концу года, однако не превысит 20 тысяч рублей.

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