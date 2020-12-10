Названы самые популярные производители смартфонов

Counterpoint Research рассказало о продажах смартфонов по итогам третьего квартала года. Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты отметили рост продаж телефонов — по их словам, к концу года рынок восстановился после глобального карантина. По сравнению с прошлым кварталом поставки выросли на 32 процента. В третьем квартале 2020 года производители устройств отгрузили 366 миллионов единиц смартфонов — это на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Лидером на рынке оказалась Samsung, которая получила долю 22 процента и достигла наивысшего количества поставок за последние три года. Вторым самым популярным производителем смартфонов была названа Huawei, на которую пришлась доля 14 процентов. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, которая получила долю 13 процентов. Apple с долей 11 процентов оказалась на четвертой позиции. Аналитики связывают положение американской компании с переносом выпуска флагманской серии iPhone 12 на четвертый квартал 2020 года.

Также аналитики заметили, что Samsung оказалась единственной компанией, которая вошла в топ-5 поставщиков телефонов в пяти регионах и лидировала в трех из них. Девайсы Huawei оказались востребованы в Азии, аппараты Apple — в Северной Америке и Европе.

В конце ноября аналитики Counterpoint Research назвали производителей самых популярных смартфонов в России, реализуемых через интернет. На первое место по онлайн-продажам поставили Huawei, ниже расположились Xiaomi, Samsung и Apple. По оценкам экспертов, продажи устройств в России выросли на пять процентов за год.