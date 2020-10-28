Apple продала миллиард iPhone

Apple реализовала более миллиарда своих смартфонов. Об этом заявил аналитик Нил Сибарт (Neil Cybart) в материале для блога Above Avalon.

По оценке Сибарта, отметка в один миллиард пользователей была пройдена в сентябре. «Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном», — отметил специалист. По его мнению, конкуренты Apple либо беззастенчиво копируют инновации американского производителя, либо как минимум находятся под его влиянием.

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Автор сообщил, что за последние два года продажи iPhone заметно выросли. При этом за последние 12 месяцев продажи смартфонов Apple упали примерно на 12 процентов — с 218 до 191 миллиона единиц. Специалист полагает, что статистика продаж в штуках не может полностью охарактеризовать бизнес компании Тима Кука. «Более длительный цикл обновления iPhone может быть ведущим фактором снижения продаж», — подытожил Сибарт.

Также в материале сообщается, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android-девайсов, неуклонно снижается. При этом компания ежегодно привлекает в экосистему Apple от 20 до 30 миллионов пользователей. Нил Сибарт считает, что по окончании 2020 финансового года этот показатель опустится до рекордной отметки — доля новых пользователей составит менее 20 процентов от общего объема продаж iPhone.

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