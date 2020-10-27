Названы самые популярные iPhone

Смартфоны серии iPhone 11 назвали самыми востребованными на рынке США. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

По данным агентства, за третий квартал 2020 года, на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max пришлось 64 процента продаж смартфонов Apple. Базовый аппарат серии — iPhone 11 — возглавил топ продаж с долей 30 процентов. Также аналитики отметили популярность самого дешевого аппарата американского бренда. По данным CIRP, на iPhone SE пришлось больше 20 процентов продаж от количества всех смартфонов Apple. «На SE пришлось почти четверть продаж iPhone», — заметил сооснователь агентства Джош Ловиц (Josh Lowitz).

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Также специалисты CIRP отметили, что большая часть продаж в сентябре 2020 года в американском регионе пришлась на операторов связи — 71 процент. Непосредственно через Apple Store смартфоны приобрел 21 процент покупателей. В сентября 2019 года на операторов и магазин Apple пришлось 74 и 13 процентов продаж соответственно.

Аналитики подытожили, что линейка iPhone 11 продолжает оставаться самой востребованной на рынке аппаратов Apple. «В непростом квартале, когда пандемия COVID-19 изменила розничную торговлю и вызвала задержку флагманских iPhone, новая модель SE смогла привлечь покупателей со старыми устройствами, нуждающихся в обновлении», — заметил Ловиц.

Ранее стало известно, что смартфоны Samsung и Xiaomi оказались самыми популярными по продажам в России. В частности, первое место заняла Samsung, ниже расположилась Xiaomi, которая вытеснила с этой позиции дочернюю компанию Huawei Honor. В числе причин ослабления позиций китайской компании назвали отсутствие на смартфонах фирменных сервисов Google.