Самый популярный iPhone подешевел

Стоимость iPhone 11 снизилась до 55 тысяч рублей. Новые цены указаны на странице продукта обновленного сайта Apple.

Стоимость базовой версии устройства с накопителем на 64 гигабайта снизилась до 55 тысяч рублей. Также подешевели остальные модификации смартфона — версии с 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти оказались доступны за 60 и 70 тысяч рублей соответственно. На старте продаж осенью 2019 года младшая версия iPhone 11 была оценена в 59 990 рублей. Модели с расширенным накопителем были доступны за 64 990 и 73 990 рублей.

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По данным исследовательского агентства Omdia за сентябрь текущего года, iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном в мире. Также на сайте компании обновились цены на представленный в 2018 году iPhone XR, который теперь доступен минимум за 48 тысяч рублей. Снижение стоимости на популярные аппараты связано с выходом новых смартфонов Apple.

Презентация Apple, на которой состоялся релиз смартфонов серии iPhone 12, прошла 13 октября. В середине сентября авторы издания Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что iPhone 11 с накопителем емкостью 128 гигабайт подешевел в России до 54 960 рублей. Журналисты заметили, что за месяц устройство стало дешевле на три тысячи рублей.