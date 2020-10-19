Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Samsung и Xiaomi оказались самыми популярными по продажам в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированных источников.

Первое место по продажам смартфонов в штуках в сентябре заняла компания Samsung. На второе место вырвалась Xiaomi, которая потеснила дочернюю компанию Huawei Honor. Об этом свидетельствует статистика партнера нескольких производителей электроники, достоверность которой подтвердили два источника на рынке. Собеседники «Ведомостей» отчитались о снижении интереса потребителей к аппаратам Huawei и Honor. В ряде причин ослабления позиций китайских производителей специалисты назвали отсутствие на девайсах фирменных сервисов Google.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Повышенный спрос на смартфоны Xiaomi подтвердили представители ретейлеров и операторов. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев рост продаж устройств китайской компании в штуках составил около 90 процентов. По информации МТС за третий квартал года, на смартфоны Samsung пришлась доля в 28,2 процента, на продукцию Xiaomi и Honor — 14,9 и 13,8 процента соответственно. Укрепление позиций бренда Xiaomi зафикисировали в «Билайне», «Мегафоне», «Связном» и Tele2.

«Некоторое снижение» динамики продаж устройств Honor и Huawei отметил представитель сети магазинов «Ситилинк» Сергей Ворзов. Источник в одном из российских ретейлеров рассказал, что вышедшие в мае дешевые смартфоны Honor 9a, 9c и 9s провалились в продаже, из-за чего сеть магазинов была вынуждена искать альтернативу для телефонов.

По словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, дальнейший успех Huawei зависит от того, как компания будет развивать свою экосистему. Однако эксперт заметил, что определенная доля пользователей Huawei и Honor уже перешла к Samsung и Xiaomi. Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов заявил, что снижение интереса потребителей к Huawei и Honor во многом связано с отсутствием на смартфонах брендов сервисов Google.

Ранее стало известно, что смартфоны Apple и Samsung оказались самыми востребованными на мировом рынке. По данным агентства ComprarAcciones, самым популярным аппаратом в первой половине 2020 года оказался iPhone 11. На второй и третьей позициях расположились Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8 соответственно.