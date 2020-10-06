Названы лучшие производители смартфонов

На рынке смартфонов Samsung и Huawei заняли лидирующие позиции. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на исследование агентства Visual Captalist.

По данным за второй квартал 2020 года, доля Samsung и Huawei составляет 20 процентов. В частности, специалисты агентства заметили, что лидерство Huawei вызвано популярностью на китайском рынке, где доля производителя составляет 46 процентов. На третьем месте оказалась Apple с долей 14 процентов. Одними из лучших производителей телефонов также назвали Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo. Доля остальных брендов составляет 16 процентов. Авторы отчета заметили, что китайские бренды занимают более 50 процентов рынка смартфонов.

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На рынке операционных систем безоговорочным лидером была признана Android, на базе которой работают 74 процента смартфонов. На iOS, предустановленной на iPhone, работают 25 процентов аппаратов. Также в исследовании Visual Captalist говорится, что большая часть телефонов в мире — 29 процентов — имеют процессор от Qualcomm. На MediaTek и HiSilicon пришлось 26 и 16 процентов соответственно.

В отчете агентства также приводятся цифры относительно рынка носимых гаджетов. Так, лидером на рынке беспроводных наушников оказалась Apple с долей 35 процентов, успех компании связан с популярностью гарнитуры AirPods. На Xiaomi и Samsung пришлось по 10 и 6 процентов соответственно. Американская компания также возглавляет рынок умных часов с долей 30 процентов, при этом 42 процента приходится на другие, менее известные бренды.

В конце сентября специалисты «Роскачества» опубликовали актуальный рейтинг лучших, по их мнению, смартфонов. Первое место в списке занял Samsung Galaxy S10+ с накопителем емкостью 128 гигабайт, за ним расположились iPhone 11 Pro Max с накопителем 256 гигабайт и Samsung Galaxy Note20 Ultra с накопителем 512 гигабайт и поддержкой 5G.