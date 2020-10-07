Названы самые популярные смартфоны

Смартфоны Apple и Samsung оказались самыми популярными на мировом рынке. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте агентства ComprarAcciones.

Агентство сообщило, что в первой половине 2020 года лидером на рынке оказался iPhone 11, который продали в количестве 37,7 миллиона единиц. На втором и третьем местах оказались Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8, которые разошлись тиражом 11,4 и 11 миллионов штук соответственно. В топ-10 также попали Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone SE, XR, 11 Pro Max, Xiaomi Redmi 8A и 8, iPhone 11 Pro. Аналитики отметили, что в прошлом году в тройку самых востребованных девайсов вошли iPhone XR, Samsung Galaxy A10 и A50.

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Оценивая мировые тренды на рынке, специалисты указали на то, что продажи смартфонов во втором квартале 2020 года упали на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Всего за три месяца текущего года было реализовано 294,7 миллиона единиц гаджетов. При этом в первом квартале 2020 года было продано меньше девайсов — порядка 272,5 миллиона штук.

Также в отчете ComprarAcciones раскрываются данные по продажам конкретных производителей за второй квартал года. В частности, Huawei и Samsung завоевали долю 20 и 19,5 процента соответственно. На третьем месте оказалась Apple с долей 13,5 процента. Доля других китайских производителей — Xiaomi и Oppo — составила 10,2 и 8,6 процента соответственно.

В конце августа стало известно, что представленный осенью 2019 года iPhone 11 стал самым востребованным смартфоном на рынке пяти стран — США, Китая, Великобритании, Германии и Японии. Несмотря на лидерство базового устройства Apple в западных странах, в Южной Корее весь топ-5 самых популярных смартфонов заняли девайсы Samsung.